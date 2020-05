Elezioni Usa: primarie a New York ripristinate, Sanders non sostiene la Warren

Le primarie democratiche di New York si devono fare: non si possono cancellare per il coronavirus, come deciso dal governatore dello Stato Andrew Cuomo. Lo ha stabilito la giudice Analisa Torres del Southern District di New York, ordinando il ripristino delle primarie con Bernie Sanders e gli altri candidati che si sono ritirati, perché la decisione di Cuomo viola il primo e il 14esimo emendamento della Costituzione.

Le primarie di New York sono state cancellate dopo che Sanders si è ritirato dalla corsa per la nomination democratica ma ha deciso di rimanere in ballo, per conquistare quanti più delegati possibile da far pesare alla Convention democratica quando il candidato viene incoronato.

Intanto Bernie Sanders ha dichiarato che non sosterrà la candidatura di Elizabeth Warren come vicepresidente nel ticket con Joe Biden per la corsa alla Casa Bianca. Lo scrive il Washington Post. Sanders e Warren, entrambi ex candidati dell'ala liberal dem, sono stati protagonisti di un acceso confronto durante le primarie. Il senatore del Vermont avrebbe detto alla collega che una donna non può diventare presidente degli Stati Uniti.