Emergenza migranti, la Francia si blinda. Germania: "Stop arrivi dall'Italia"

Migranti, così tedeschi e francesi hanno fregato l'Italia. La doppia mossa che ha spiazzato il governo

Mentre in Italia si sono registrati nella giornata di ieri arrivi da record di migranti, Francia e Germania hanno deciso di blindare i confini con una mossa congiunta. In contemporanea, infatti, da Macron è arrivato l'avviso sul rafforzamento di militari al confine con Ventimiglia e da Scholz il messaggio al governo Meloni: "Stop ai richiedenti asilo dall'Italia". L’indiscrezione sulla decisione della Germania arriva dai media tedeschi, il nostro Paese sarebbe stato già informato ad agosto dalla ministra dell’Interno Faeser. Scholz avrebbe informato Chigi che "a causa della forte pressione migratoria verso la Germania" e della "continua sospensione dei trasferimenti di Dublino", i processi di selezione dei migranti per la redistribuzione sono stati interrotti e "rinviati fino a nuovo ordine".

La sospensione degli accordi non riguarda quelli già in essere e le autorizzazioni già concesse: per cui i migranti che hanno già ottenuto il via libera "continueranno ad essere accettati", avrebbe spiegato la ministra dell’Interno tedesco Nancy Faeser. Oltre alle motivazioni ufficiali però, la mossa di Berlino secondo Welt sarebbe una reazione al rifiuto del governo Meloni negli ultimi mesi di autorizzare i trasferimenti rispettando il regolamento di Dublino. Ad esempio, nei casi in cui in Germania vengano identificati dei migranti per i quali il primo paese di arrivo in Europa è stato l'Italia.