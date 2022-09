Energia, "sleepy Joe" si è svegliato: “Faremo di tutto per ridurre i prezzi”

Energia, Biden: "Ogni misura necessaria per ridurre prezzi energia"

Joe Biden "e' determinato a continuare a prendere ogni misura necessaria per rafforzare le forniture energetiche e abbassare i prezzi dell'energia". Lo fa sapere la Casa Bianca dopo la decisione dell'Opec+ di tagliare la produzione di petrolio di 100.000 barili al giorno il mese prossimo per stabilizzare il mercato.

"Il presidente ha messo in chiaro che le forniture energetiche devono rispettare la domanda per sostenere la crescita economica e abbassare i prezzi per i consumatori americani e nel mondo", si legge nella nota della Casa Bianca, ricordando le iniziative di Biden, tra cui "lo storico rilascio di petrolio dalle riserve stretegiche Usa e globali e il lavoro con gli alleati sul price cap al petrolio russo per garantire il mantenimento di una fornitura globale di petrolio, anche mentre puniamo Putin per le sue azioni".

"La produzione di petrolio e' in aumento di oltre mezzo milione di barili al giorno dall'inizio dell'anno ed e' sulla strada di arrivare a oltre un milione di barili al giorno entro la fine dell'anno e di arrivare ad una produzione record il prossimo anno", prosegue la nota. "Gli americani hanno visto i prezzi della benzina scendere ogni giorno questa estate, 12 settimane consecutive di calo alla pompa e il calo piu' veloce in oltre un decennio", si legge ancora.