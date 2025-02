Epstein, i documenti segreti del pedofilo: sul "Lolita Express" salì anche Trump?

Epstein, desecretata l'agenda con tutti i viaggi: c'è anche Trump

Grosse novità sul caso Jeffrey Epstein, l'ex finanziere accusato di pedofilia e morto in carcere nel 2019. Tra le varie voci circolate negli ultimi anni, c'era anche quella relativa a presunti contatti tra Epstein e Trump, l'attuale presidente degli Stati Uniti. Ma il tycoon aveva sempre smentito, sostenendo di non avere mai avuto relazioni con Epstein. Ora proprio gli Stati Uniti hanno desecretato dei documenti relativi ai viaggi fatti con il jet privato, rinominato il "Lolita Express" e si è scoperto che nell'agenda di Jeffrey Epstein, pubblicata oggi dal dipartimento di Giustizia, non c'è quello di Donald Trump. Ma emergono i numeri - ovviamente oscurati - di imprenditori, attori e dignitari da tutto il mondo. Il contatto di Donald Trump era in una lista separata - contrassegnata con "Citrix" - rispetto alla rubrica dove erano registrati i numeri di Ivana e Ivanka.

Nell’elenco ufficiale delle persone ospitate sul jet privato del pedofilo Jeffrey Epstein non figura quindi anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ma resta il giallo sulla lista separata, in cui - secondo le indiscrezioni - a pagina 27 delle oltre 100 rilasciate dal dipartimento Giustizia con nomi, data e aeroporti, il 15 maggio del 1994 sarebbe segnato un presunto viaggio fatto con Trump, salito sull'aereo di Epstein da Palm Beach, in Florida, per andare a Washington. E poi, nella stessa giornata, da Washington per Teterboro, l'aeroporto in New Jersey. Con lui ci sarebbero state anche l’allora moglie Marla Trump, da cui si separerà nel '97 e divorzierà due anni dopo, e la loro figlia, Tiffany. Ma nella lista ufficiale questo particolare non c'è, il giallo resta. Dopo l’arresto di Epstein nel 2019, Trump ha sostenuto di non avere mai avuto relazioni con lui. La complice più illustre di Epstein era l'ereditiera britannica Ghislaine Maxwell, attualmente condannata a 20 anni di carcere per aver fornito minorenni al miliardario, che ne avrebbe abusato sessualmente per oltre un decennio.