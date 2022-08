Erdogan e Guterres incontreranno Zelensky a Leopoli il 18 agosto

Erdogan e Guterres pronti a incontrare Zelensky a Leopoli

Un incontro trilaterale a Leopoli fra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il turco Recep Tayyip Erdogan e il segretario generale Onu Antonio Guterres è stato programmato per domani, giovedì 18 agosto. Lo ha annunciato il portavoce delle Nazioni Unite, Stèphane Dujarric. "Su invito del presidente Zelensky, il segretario generale sarà a Leopoli giovedì per partecipare a un incontro trilaterale con li presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il leader ucraino - ha detto, precisando che successivamente Guterres si recherà a Odessa e poi in Turchia.

Intanto il presidente francese Emmanuel Macron ha tenuto una conversazione telefonica con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I leader in particolare hanno discusso la situazione dell'impianto nucleare ucraino di Zaporizhzhya. Il colloquio è durato un'ora e venti minuti, ha riferito l'Eliseo senza fornire ulteriori dettagli. Il Ministero della Difesa ha accusato le forze armate ucraine di avere condotto alcuni attacchi d'artiglieria nei dintorni di Zaporizhzhya con il rischio di colpire l'impianto nucleare.

Le forze russe hanno assunto il controllo di Zaporizhzhya dal 28 febbraio scorso. Si tratta del più grande impianto nucleare in Europa, operativo dal dicembre 1984 con il primo dei sei reattori (il sesto entrò in funzione da ottobre 1995).