Erdogan: "Io dittatore? Draghi maleducato, un'ascia su relazioni Italo-Turche"

"Le dichiarazioni del primo ministro italiano, che ha definito il presidente turco 'dittatore', sono impertinenti e maleducate": lo ha affermato il presidente turco Erdogan, secondo quanto riporta l'agenzia turca Anadolu.

"Non è stato neanche eletto e danneggia le relazioni tra Turchia e Italia". Così il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parlando del premier italiano, Mario Draghi, che la scorsa settimana o aveva definito un dittatore.

"L'uscita del presidente del consiglio Italiano denota una totale mancanza di equilibrio e assoluta impertinenza. Le sue parole hanno colpito come un'ascia le relazioni tra Italia e Turchia, che erano giunte a un livello assai buono fino a quando il signor Draghi non ha parlato in questo modo. Lui è stato nominato, non è stato neanche eletto. Prima di parlare di Erdogan in questi termini tenga bene a mente la propria storia", ha detto il presidente turco.