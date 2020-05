Export di armi, Egitto primo importatore. 2 licenze su 3 extra Nato e Ue

Nel 2019 il Governo italiano ha autorizzato la vendita di armi per 5,17 miliardi di euro. Nella classifica dei Paesi clienti delle industrie italiane che costruiscono dagli elicotteri ai carri armati al primo posto c'e' l'Egitto, con 871,7 milioni di euro di commesse. In particolare forniremo 32 elicotteri prodotti da Leonardo spa. È quanto emerge dai dati contenuti nella relazione annuale del Governo Conte al Parlamento, anticipati da Rete Italiana per il Disarmo e Rete della Pace. "Riteniamo gravissimo e offensivo che sia stata autorizzata la vendita di un cosi' ampio arsenale di sistemi militari all'Egitto - e' il commento delle due associazioni - , sia a fronte delle pesanti violazioni dei diritti umani da parte del governo di Al Sisi sia per la sua riluttanza a fare chiarezza sulla terribile uccisione di Giulio Regeni".

Al secondo posto nella classifica dei Paesi destinatari di armi italiani c'e' il Turkmenistan con 446,1 milioni (nel 2018 non era stato destinatario di alcuna licenza). Un Paese che non brilla certo per lo spirito democratico del proprio governo. Al terzo posto si colloca il Regno Unito con 419,1 milioni complessivi. Nella top ten anche Algeria, Corea del Sud, Australia e Brasile. Complessivamente, scrive l'Agenzia Dire, il 62,7% delle autorizzazioni per licenze all'export ha come destinazione Paesi fuori dall'Unione Europea e dalla Nato.