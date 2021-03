Fed, prevista una forte ripresa dell’economia americana (+6,5%)

Tra vaccini disponibili e fatti, tra sostegni economici approvati e dati, l’America sta ponendo le basi per ripartire velocemente dalla pandemia.

Un trend confermato dalle previsioni economiche per il 2021 della Federal Reserve statunitense (Fed).

Il recupero, forse più rapido del previsto, si base su due pilastri: il piano di stimoli da 1.9 trilioni di dollari del presidente Joe Biden e il veloce piano di vaccinazioni (ad oggi 150 milioni di dosi distribuite).

Il Pil crescerà del 6,5% mentre i consumi sono già sui livelli di prima della pandemia. Unico rischio possibile una crescita dell’inflazione.

Ma Jerome Powell, il presidente della Fed, ha annunciato che i tassi di interesse rimarranno ancora al minimo (tra lo 0% e lo 0,25%), sebbene nel breve termine siano previste crescita ed inflazione.

Rispetto alle previsioni macro di dicembre (+4,2%) con la disoccupazione al 5% e l’inflazione all’1,8% la Fed ha migliorato le previsioni di crescita e quelle sulla disoccupazione (4,5%) mentre ha previsto un trend in ascesa per l’inflazione (+2,4%).

La velocità di vaccinazione (2,5 milioni di dosi al giorno) e il prevedibile aumento dei consumi in estate sta preoccupando qualche analista sulla crescita inflattiva “Alcuni pensano che stimoli eccessivi possano sovraccaricare l'economia con rischi di inflazione a livelli mai visti dagli anni '70. Questa tendenza potrebbe costringere la Fed ad alzare i tassi molto prima di quanto molti si aspettano, forse già l'anno prossimo”.

In ogni caso per un anno, con la pandemia e la chiusura quasi totale dell'attività economica, la Fed ha mantenuto in vita l’economia americana acquistando ogni mese 120.000 milioni di buoni del Tesoro e prestiti home equity.

Un sostegno che sarà garantito fino a quando non si vedranno miglioramenti sostanziali.

Il rendimento dei buoni del Tesoro a 10 anni ha superato l'1,60% la scorsa settimana salendo fino all'1,67%. Wall Street e Nasdaq, che stavano perdendo, hanno recuperato dopo le dichiarazioni ottimistiche della Fed. lnsomma l’America sta alzando le vele per ripartire alla grande.