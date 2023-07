Francia ancora in fiamme, 157 arresti: muore un giovane vigile del fuoco

Francia, altra notte di violenze e scontri. 157 arresti e oltre 300 incendi

Non s'arresta la violenza urbana che da martedì sta paralizzando la Francia. Dopo l'uccisione da parte di un agente di polizia del giovane 17enne Nahel il Paese è sotto sopra tra incendi e scene di guerriglia. Nella notte ci sono stati 157 rresti, e oltre 350 incendi nelle strade pubbliche con 297 veicoli che hanno preso fuoco e 34 edifici dati alle fiamme. Un giovane vigile del fuoco di 24 anni è morto mentre stava cercando di spegnere un incendio scatenato a Saint-Denis. Per far fronte alle violenze in Francia sono stati dispiegati 45mila tra poliziotti e gendarmi.

Sulla scia delle proteste, il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto ai suoi ministri di "fare di tutto per garantire il ritorno alla calma" dopo cinque notti in cui l'Hexagone è stato messo a ferro e fuoco dalle proteste per l'uccisione, da parte di un agente, di un 17enne, Nahel. Durante l'incontro all'Eliseo, Emmanuel Macron ha chiesto ai suoi ministri di "continuare a fare di tutto per ripristinare l'ordine e garantire il ritorno alla calma", hanno riferito alcuni partecipanti all'incontro all'emittente BFMTV. Il presidente della Repubblica ha anche detto loro che "il governo deve continuare a stare al fianco della polizia, dei gendarmi, dei magistrati, degli impiegati, dei vigili del fuoco, dei funzionari eletti, che sono stati mobilitati giorno e notte per cinque giorni".