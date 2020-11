Francia, arrestate altre due persone per l'attentato a Nizza

Altre due persone sono state fermate dalla polizia, nel tardo pomeriggio di ieri, nell'ambito delle indagini sull'attacco alla cattedrale di Nizza in cui sono state uccise tre persone. Lo riportano i media francesi. Si tratta di due uomini rispettivamente di 25 e 63 anni. Erano entrambi presenti a casa di un uomo arrestato in precedenza a Grasse. In totale, sono ora sei gli arrestati per l'attacco terroristico.