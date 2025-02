Francia: attacco a Mulhouse, 37ene algerino (schedato) ha gridato 'Allah Akbar'

Francia: aggressore Mulhouse era schedato, è un 37enne nato in Algeria

E' un uomo di 37 anni nato in Algeria e schedato nella lista per la prevenzione della radicalizzazione terroristica (Fsprt), il sospetto aggressore che oggi pomeriggio, armato di coltello, ha ucciso un individuo a Mulhouse (Alsazia) a margine di una manifestazione e ha ferito gravemente due agenti della polizia municipale. Lo ha riferito all'Afp il procuratore locale Nicolas Heitz, precisando che i due agenti della polizia municipale sono rimasti feriti uno "alla carotide" e l'altro "al torace". Altri tre agenti della polizia municipale sarebbero rimasti feriti in modo più lieve, ha affermato. Il sospetto aggressore aveva l'obbligo di lasciare la Francia.

Francia: attacco a Mulhouse, sospetto ha gridato 'Allah Akbar'

Avrebbe gridato "Allah Akbar" il 37enne algerino fermato oggi a Mulhouse dove aver ucciso una persona in un attacco con coltello e ferito altre quattro, prima di essere bloccato dalla polizia. Lo hanno riferito testimoni citati dai media francesi.

Francia: attacco con coltello a Mulhouse, un morto e 2 feriti

Nuovo attacco con coltello in Francia. Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite a Mulhouse, in Alsazia, in un attacco nei pressi di un mercato coperto della città.