Francia, le bugie di Macron: "Mai con Le Pen". Poi però alle feste private...

Francia, Macron e Le Pen sono più vicini di quanto si pensi. L'ex ministro Philippe svela tutto

Macron ha condotto tutta la campagna elettorale in vista delle elezioni legislative francesi con lo slogan: "Fermiamo l'ultradestra di Le Pen-Bardella". Ma a quanto pare questa paura del capo dell'Eliseo per una possibile avanzata dell'estrema destra era solo di facciata. Mentre infatti in pubblico diceva questo, nel privato i comportamenti erano l'opposto. Nell'appartamento privato di Thierry Solère, consigliere ufficioso di Emmanuel Macron, - riporta Il Corriere della Sera - si sono svolte invece nei mesi scorsi cene tra il campo della maggioranza presidenziale e Marine Le Pen e Jordan Bardella, personalità evidentemente non così infrequentabili. Il ruolo di Solère e di questi incontri sarebbe stato quello di facilitare i contatti informali tra la maggioranza centrista che finora sosteneva il presidente Macron e l’opposizione del Rassemblement national.

Tra gli ospiti di Solère, l’ex primo ministro centrista Edouard Philippe, che nel corso di un’intervista televisiva - prosegue Il Corriere - ha confermato di avere cenato con Marine Le Pen nel dicembre scorso. "Sì, è vero, abbiamo cenato assieme perché ci conosciamo poco – ha detto Edouard Philippe -. E in occasione di quella cena, che è stata cordiale, abbiamo constatato di avere disaccordi molto profondi su molti temi". La rivelazioni di Philippe ha generato il caos e "l'impresentabile" Le Pen improvvisamente ha guadagnato punti. Queste cene segrete vanno indubbiamente a suo vantaggio, perché servono a denunciare tra le righe l’ipocrisia di un sistema che in pubblico cerca di tenerla ai margini ma in privato la frequenta in vista di future eventuali collaborazioni.