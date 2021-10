Francia, nasce gruppo pro Zemmour a Sciences Po. Macron avanti nei sondaggi

All'interno dell'universita' parigina di Sciences Po e' stato creato un gruppo di sostegno al giornalista e opinionista ultraconservatore Eric Zemmour, sempre piu' vicino ad una candidatura per le prossime elezioni presidenziali. "Anche Sciences Po, il tempio delle élite progressiste francesi, è stato colpito dalla “zemmourizzazione degli spiriti”, scrive il Foglio, riportando la notizia data da Valeurs Actuelles, il settimanale della destra identitaria parigina, che ha raccontato l’entrata nel campus di rue Saint-Guillaume della Génération Z.

Elezioni Francia, Macron saldamente in vantaggio nei sondaggi

Il presidente francese Emmanuel Macron resta in testa saldamente nei sondaggi in vista delle presidenziali. Secondo l'ultima indagine di Ifop-Fiducial per Le Figaro e LCI resta incertezza per il ballottaggio, ma il capo di stato mantiene la prima posizione nelle preferenze degli elettori con il 25-27% dei voti. A meno di sei mesi dalle presidenziali l'andamento del secondo turno non è mai stato così incerto, secondo Le Figaro. La candidata del Rassemblement national, Marine Le Pen, mantiene la seconda posizione con il 17-18,5% delle preferenze, seguita a poca distanza dal possibile candidato della destra, non ancora ufficiale, Éric Zemmour, che raccoglie tra il 16 e il 17%, con l'aumento maggiore di consensi (7% a settembre). Xavier Bertrand, è quarto con il 15%, Valérie Pécresse (10%), Michel Barnier (8%).