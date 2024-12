Francia, socialisti pronti a negoziare con Macron: alle 12 incontro all'Eliseo

I socialisti si sono detti pronti a negoziare con il presidente francese Emmanuel Macron sulla base di ''concessioni reciproche'' in vista della formazione di un nuovo governo che comunque avrà ''un contratto a tempo determinato''. Lo ha dichiarato il segretario del partito socialista francese Olivier Faure che sarà ricevuto da Macron alle 12 all'Eliseo.

Intervistato da France Info, Faure si è detto pronto ad arrivare a "compromessi su tutti i temi" comprese le pensioni, e spera che Macron nomini "un precursore". L'obiettivo è quello di ''trovare una soluzione perché non possiamo fermare il Paese per mesi", ha dichiarato. Faure ha aggiunto che il negoziato non riguarderà tutte le forze del Nuovo Fronte Popolare poiché ''la France insoumise si è esclusa da questa discussione''. Per quanto riguarda i repubblicani, "Laurent Wauquiez può sedersi al tavolo, ma quello che voglio sono concessioni reciproche", ha detto.

Per raggiungere questi compromessi, Faure ha proposto ''un congelamento'' della riforma delle pensioni e non più di un'abrogazione immediata. ''Su tutti i temi siamo costretti a scendere a compromessi perché non abbiamo la maggioranza assoluta'', ha affermato.