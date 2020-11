Francia, Uber condannata per clausole "abusive"

La giustizia francese ha condannato Uber per 25 clausole di utilizzo "abusive" o "illegali" in vecchi contratti sulla sua piattaforma, ha annunciato l'associazione UFC-Que Choisir, che ha intentato la causa. Un tribunale parigino ha condannato la piattaforma statunitense a ritirare queste 25 clausole dalle condizioni d'uso e dalla sua politica di riservatezza, che viene accettata quando l'applicazione è installata, secondo una sentenza del 27 ottobre consultata da AFP. Uber è stato condannato a pagare 50.000 euro all'UFC-Que Choisir "in riparazione del danno morale causato all'interesse collettivo e ai consumatori".

Tra le clausole contestate, una consente a Uber di sospendere un utente "per qualsiasi motivo" e "in qualsiasi momento", il che è illegale secondo le normative francesi. Uber si presenta anche come un "intermediario" e non come un servizio di trasporto, evitando artificialmente la propria responsabilità in caso di malfunzionamento. La piattaforma limita inoltre la sua responsabilità a 500 euro in caso di danni personali o materiali, nonostante la legge imponga una "piena responsabilità".

"Il tribunale di Parigi ha sorpreso Uber mentre cercava di aggirare la legge francese per quanto riguarda le sue condizioni generali e la sua dichiarazione di riservatezza", si è congratulato in un comunicato Alain Bazot, presidente dell'UFC-Que Choisir. Un portavoce di Uber ha assicurato che questa decisione è correlata a una "vecchia versione" delle sue condizioni d'uso e che nel 2019 sono state riviste e migliorate in linea con le prescrizioni del diritto dei consumatori "in Francia.