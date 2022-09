Funerali della Regina Elisabetta in diretta. Il video

Il funerale della Regina Elisabetta II: l'ultimo addio alla sovrana del Regno Unito



Elisabetta II: piccolo ragno su bara scatena entusiasmo del web

Ignaro dell'attenzione mediatica mondiale, un piccolo ragno ha fatto la sua 'uscita' a sorpresa ai funerali di Elisabetta II: spuntato probabilmente dai fiori, ha trotterellato tranquillo sul biglietto di re Carlo alla madre, posto sulla bara della regina. Sono stati in molti a notarne la presenza e a fotografarlo, nelle dirette televisive, rilanciandolo sul web. "Il ragno piu' fortunato del mondo", ha 'cinguettato' un suddito adorante.

Elisabetta II: arcivescovo, "A servizio Paese, chi piu' di lei"

"Al suo 21esimo compleanno, la regina Elisabetta II, promise di servire il Paese e il Commonwealth, raramente una promessa e' stata meglio mantenuta". Cosi' l'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, nell'elegia funebre alle esequie di Elisabetta II. "Era gioiosa. Presente a tanti, e ha toccato tantissime vite".

Elisabetta II: folla commossa a Hyde Park, tutti in piedi

Tutti in piedi ad Hyde park. All'arrivo del feretro della regina Elisabetta II a Westminster, le migliaia e migliaia di persone che da ore attendono il funerale trasmesso nei maxi schermi allestiti nel parco di Londra si sono alzate in piedi per l'estremo omaggio alla sovrana. Le immagini degli arrivi della famiglia reale, della premier Liz Truss, dei grandi del mondo non aveva scaldato gli animi nel prato e a poche centinaia di metri da Buckingham palace. Ma quando il feretro e' stato portato a spalla fuori da Westminster hall molte lacrime hanno solcato i volti di donne e uomini seduti sull'erba in un improvvisato pic nic. Poi la regina e' entrata nell'abbazia che l'ha vista diventare prima moglie poi regina. E in un attimo una folla di migliaia di persone si e' alzata in piedi, all'unisono, molti a capo chino. Alcuni minuti, poi la stanchezza ha avuto la meglio e tutti si sono riseduti. La cerimonia e il corteo che seguira' saranno lunghi e chi ha la fortuna di avere un fazzoletto di terra su cui sedersi ne approfitta e riposa un po'. Molti restano in piedi, sono quelli che, arrivati tardi, non hanno trovato altro che pochi centimetri di spazio per seguire il funerale del secolo.

Elisabetta II: su bara, biglietto e fiori 'eco' di re Carlo

Sulla bara della regina Elisabetta II, coperta dallo stendardo reale, c'e' una corona di fiori raccolti in alcune delle residenze reali, Buckingham Palace, Clarence House e Highgrove. Ma c'e' anche un messaggio personale del nuovo monarca, scritto a mano. Il re ha voluto anche un altro particolare: per comporre la corona fiori non e' stata usata la schiuma, ma un 'nido' di muschio e quercia, proprio su richiesta di Carlo, notoriamente molto attento all'ambiente. Tagliati dai giardini di Buckingham Palace, Clarence House e Highgrove House - tutte case che la regina amava, l'ultima il 'buen retiro' del re nel Gloucershire - i fiori e il fogliame sono stati scelti per il loro simbolismo. Il mirto, un simbolo di matrimonio felice e duraturo come fu quello della regina con Filippo di Edimburgo, e' stato tagliato da una pianta cresciuta da un rametto che era nel bouquet da sposa di Elisabetta II.