Guerra Isralee/ Gaza, tank israeliani all'attacco nel sud. Morto un ostaggio di 21 anni

Prosegue la guerra in Medio Oriente: siamo arriva a 59 giorni. Israele da parte sua ha allargato la manovra terrestre al settore sud di Gaza, dove unità terrestri operano a nord di Khan Yunis. I servizi segreti israeliani hanno ricevuto istruzione di eliminare i dirigenti di Hamas ovunque si trovino, spiega lo Shin Bet. L'Unicef denuncia: "I raid a sud di Gaza sono i peggiori da inizio guerra". Alcuni soldati israeliani sono stati feriti a Beit Hillel, in alta Gailea, dalla esplosione di un razzo anticarro sparato dal Libano Sud. Media: "Bombardato campo profughi di Jabalia, decine di morti". I miliziani di Hamas diffondono un nuovo bilancio delle vittime a Gaza dal 7 ottobre: "Sono oltre 15.500. Basta ostaggi liberi senza il cessate il fuoco definitivo". L'Iran avverte: "Se Israele non si ferma, la guerra si estenderà".

Blinken: con il Qatar sforzi per liberare tutti gli ostaggi

Il segretario di Stato Usa Antony Blinken in un post su X ha scritto di aver "parlato con il primo ministro del Qatar Al Thani degli sforzi in corso per facilitare il ritorno in sicurezza di tutti gli ostaggi e per aumentare ulteriormente i livelli di aiuto ai civili a Gaza".

Morto a Gaza ostaggio 21enne rapito al rave nel deserto

E' morto a Gaza Yonatan Samerano, 21 anni di Tel Aviv, preso in ostaggio da Hamas dopo essere stato ferito durante il massacro del festival Nova a Reim il 7 ottobre, la sua famiglia è stata informata, come riportano i media israeliani. Il giovane aveva cercato di fuggire raggiungendo il vicino kibbutz di Reim, dove un altro gruppo di terroristi lo aveva rapito.

Israele, morti altri 3 soldati: sono 401 da inizio guerra

L'esercito di Israele ha annunciano che altri tre soldati sono stati uccisi ieri combattendo contro Hamas nella Striscia di Gaza, portando a 401 il bilancio delle vittime militari dall'inizio della guerra il 7 ottobre.

Gaza, media: 4 morti in raid vicino ospedale Jabalia

Almeno quattro persone sono state uccise e nove ferite in un attacco delle Forze di difesa israeliane (Idf) vicino all'ospedale Kamal Adwan a Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza: lo riportano l'emittente araba Al Jazeera e l'agenzia di stampa palestinese Wafa, specificando che tra le vittime ci sarebbero anche donne e bambini.

Unicef: "I raid a sud di Gaza sono i peggiori da inizio guerra"

Il bombardamento israeliano del sud di Gaza è "il peggiore della guerra in questo momento". Lo ha detto il portavoce dell'Unicef James Elder in un messaggio su X. "Sto assistendo a un numero enorme di vittime tra i bambini. Abbiamo un ultimo avvertimento per salvare i bambini e la nostra coscienza collettiva", ha aggiunto.

Israele: serviranno anni ma elimineremo i capi di Hamas

I servizi segreti israeliani hanno ricevuto istruzione di eliminare i dirigenti di Hamas ovunque si trovino. Lo ha affermato il capo dello Shin Bet, Ronen Bar in un intervento a porte chiuse, secondo la Tv pubblica Kan. "Siamo determinati a farlo - afferma Bar - ovunque si trovino: a Gaza, in Cisgiordania, in Libano, in Turchia, nel Qatar o altrove. Richiederà anni, ma saremo presenti". Bar ha aggiunto: "Questa è la nostra Monaco": un riferimento all'eliminazione dei dirigenti palestinesi di Settembre Nero ordinata al Mossad dall'allora premier Golda Meir dopo la strage degli atleti israeliani alle olimpiadi del 1972.