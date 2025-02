Netanyahu choc: "Stato palestinese? In Arabia Saudita". Hamas pubblica i nomi dei tre ostaggi da liberare

Guerra in Israele e il piano per la "nuova" Gaza

"Lo Stato palestinese? In Arabia saudita. hanno molta terra laggiù'. Intervista choc del primo ministro israeliano Netanyahu dopo l'annuncio di Trump sul controllo Usa nella Striscia di Gaza e il trasferimento della popolazione altrove. Il presidente Usa, tuttavia, dice che per il suo piano 'non c'è fretta'. Inoltre, incontra il primo ministro giapponese Ishiba e non esclude dazi anche su Tokyo, annuncia colloqui con Putin, Xi e, la prossima settimana, un faccia a faccia con Zelensky. Il portavoce dell'ala militare di Hamas ha fatto sapere intanto che domani saranno rilasciati altri tre ostaggi israeliani: Eli Sharabi, Ohad ben Ami e Or Levy.

L'intervista

In un'intervista rilasciata a Channel 14, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l'Arabia Saudita ha abbastanza territorio per fornire uno Stato ai palestinesi. "I sauditi possono creare uno Stato palestinese in Arabia Saudita, hanno molta terra laggiù", ha affermato. Lo riporta il Jerusalem post. Sulla possibilità di uno Stato palestinese come condizione per la normalizzazione, Netanyahu ha affermato che non avrebbe stipulato "un accordo che metta in pericolo lo Stato di Israele".Dopo il 7 ottobre? - ha detto Netanyahu - Sai cos'è? C'era uno stato palestinese, si chiamava Gaza. Gaza, guidata da Hamas, era uno stato palestinese, e guarda cosa abbiamo ottenuto: il più grande massacro dall'Olocausto", ha detto il primo ministro.

Gaza, Trump insiste sul "controverso" piano per la Striscia

Donald Trump, ricevendo nello Studio Ovale il premier giapponese Shigeru Ishiba, ha detto che non c'è "nessuna fretta" sul suo controverso piano per Gaza e ha ribadito che non ci sarà bisogno di truppe Usa nella Striscia. Il tycoon annuncerà poi un piano per dazi reciproci la prossima settimana. Lo ha annunciato lo stesso presidente americano, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Trump si è più volte è lamentato delle tariffe che gli altri paesi impongono sui prodotti americani e durante la campagna elettorale ha promesso che avrebbe spinto norme che gli avrebbero consentito di colpire qualsiasi paese che impone dazi sui beni americani con tariffe della stessa entità.

Il presidente Usa incontrerà, forse la settimana prossima, il presidente ucraino Zelensky. Alla domanda se l'incontro avverrà nella capitale americana, Trump ha replicato: "potrebbe essere a Washington, non andrò io a Kiev". Il presidente ha aggiunto che vuole discutere la sicurezza di asset ucraini come le terre rare.

Hamas pubblica i nomi dei tre ostaggi da liberare

Il portavoce dell'ala militare di Hamas, Abu Obeida, ha dichiarato su Telegram che domani saranno rilasciati gli ostaggi israeliani Eli Sharabi, Ohad ben Ami e Or Levy. Lo riporta il Guardian. Eli Sharabi, 52 anni, è stato rapito dai terroristi di Hamas che hanno attaccato il kibbutz Be'eri il 7 ottobre 2023. Alla sua liberazione, non troverà la sua famiglia ad aspettarlo: sua moglie Lianne e le loro figlie, Noiya, 16 anni e Yahel, 13 anni, sono state uccise nell'attacco insieme al loro cane, dopo che la loro casa è stata data alle fiamme. Suo fratello Yossi, 53 anni, è stato visto mentre veniva portato via da Hamas su un pick-up, insieme a Ofir Engel, 18 anni, residente di Gerusalemme che era in visita alla famiglia per il fine settimana, e un vicino, Amit Shani, 16 anni. Engel e Shani sono stati rilasciati il ;29 novembre 2023 come parte del primo accordo di cessate il fuoco. Yossi è invece è morto durante la prigionia.

Con Eli Sharabi, domani sarà liberato Ohad Ben Ami, israeliano con cittadinanza tedesca di 56 anni, anche lui preso in ostaggio dalla loro casa nel Kibbutz Be'eri con la moglie, Raz Ben Ami. Raz è stata rilasciata durante il primo cessate il fuoco a novembre 2023. Una delle loro tre figlie, Ela, era anche lei a Be'eri ed è sopravvissuta. Quella mattina era rimasta in contatto con il padre su WhatsApp, fino al momento del rapimento, intorno alle 10. Un'altra figlia, Natalie Ben Ami, vive lì vicino nel Kibbutz Nahal Oz con il suo fidanzato ed era rimasta in contatto con i suoi genitori fino al momento del rapimento

. Una foto di Ohad è apparsa sui social media due settimane dopo il 7 ottobre, in maglietta e biancheria intima, mentre veniva tirato per la maglietta da un terrorista. Or Levy e sua moglie Eynav - racconta il Times of Israel - facevano tutto insieme. Amavano i festival musicali e quel tragico 7 ottobre sono andati al festival Nova nel deserto israeliano, tra i teatri più drammatici della strage di Hamas. Sono arrivati ;;pochi minuti prima che i terroristi compissero il loro massacro, il più mortale nella storia di Israele: Eynav, 32 anni, è stata uccisa mentre Or, oggi 34 enne, è stato rapito, lasciando solo il loro bambino di appena 2 anni, Almog Levy.

Prima del tragico epilogo, un insieme caotico di messaggi di testo ha catturato gli ultimi minuti della coppia insieme il 7 ottobre: Eynav ha mandato un messaggio a sua madre, che stava facendo da babysitter ad Almog, poco dopo l'alba per dire che erano arrivati ;;al sito del festival. Poco dopo, Or ha mandato un messaggio a sua madre per dire che stavano tornando a casa in auto. Erano le 6:51 del mattino e le sirene suonavano mentre i razzi di Hamas volavano sopra la festa nel deserto. La madre di Or ha risposto: "Stai attento e chiamami quando puoi".

Lui ha chiamato alle 7:39 del mattino per dire che si stavano nascondendo in un rifugio antiaereo. Lei ha chiesto come stavano. "Mamma, non vuoi saperlo", ha risposto Or, prima che il servizio telefonico si interrompesse. Da allora la famiglia non ha più avuto sue notizie. Diversi giorni dopo, l'esercito israeliano ha informato la famiglia che il corpo di Eynav era stato trovato all'interno del rifugio e che Or era stato rapito.