GB, dibattito tv fra Truss e Sunak: la ministra degli Esteri è la favorita

Il primo dibattito tv fra Truss e Sunak si è concluso con la ministra degli Esteri come favorita

Continua la battaglia tra Rishi Sunak, ex ministro delle Finanze, e Liz Truss, ministra degli Esteri, per rimpiazzare Boris Johnson ed entrare a Downing Street a settembre. I due candidati si sono confrontati per la prima volta ieri in prima serata sulla BBC.

Il sondaggio dell'Istituto Opinium assegna alla ministra degli Esteri Liz Truss il 47% degli elettori britannici conservatori, mentre l'ex ministro delle Finanze Rishi Sunak è preferito dal 41% degli elettori laburisti. Sunak avrebbe assunto un atteggiamento "estremamente aggressivo", a detta di un sostenitore di Truss citato dal Guardian.

La ministra degli Esteri ricorda i suoi successi in Ucraina e punta sul taglio immediato delle tasse. “Dobbiamo agire immediatamente. Il popolo è in difficoltà, annullerò l’aumento delle tasse (applicato da Sunak), e farò una moratoria temporanea delle imposte ecologiche sulle imprese per far crescere gli investimenti”, dice la Truss.

Sunak ribatte ricordando le origini della sua famiglia di immigrati indiani e sostiene che non si possano abbassare le tasse in questo momento di inflazione ai massimi, anche di fronte al pubblico impoverito.

Lo scontro si sposta sulla questione Cina e anche qui i due contendenti hanno visioni differenti. Truss accusa Sunak “Fino alla settimana scorsa spingevi per il rafforzamento delle relazioni, ma non dobbiamo fare lo stesso errore fatto con la Russia, diventando dipendenti dalla Cina”.

Sunak ribatte: “Quello che dobbiamo fare è riconoscere che la Cina è una minaccia alla nostra sicurezza”.

Entrambi i candidati promettono di mantenere l’impegno in Ucraina e di continuare la battaglia per raggiungere l'indipendenza dalle super potenze straniere. In attesa dell’esito del voto di lunedì 5 settembre.