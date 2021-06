George Floyd, 22 anni e mezzo di carcere all’ex poliziotto Derek Chauvin.

Il giudice ha condannato l'ex agente di polizia Derek Chauvin a 22 anni e mezzo di carcere per la morte dell'afroamericano George Floyd lo scorso anno a Minneapolis.

Chauvin di 45 anni è stato riconosciuto colpevole di tutte e tre le accuse di omicidio dopo aver ucciso Floyd in un brutale arresto, registrato da diverse persone presenti e che ha scatenato una mobilitazione mondiale contro il razzismo e la brutalità della polizia.

Dopo il verdetto Chauvin è stato isolato per la sua stessa sicurezza.

"Non ho emesso la sentenza sulla base dell'opinione pubblica né cerco di inviare alcun messaggio con essa", ha avvertito il magistrato, Peter Cahill, cosciente dell'impatto globale del processo.

Cahill ha emesso il verdetto in un'udienza carica di emozioni. Diversi parenti di Floyd hanno preso la parola, è stato mostrato un video della giovane figlia, Gianna, di sette anni, e per la prima volta, si è potuta ascoltare la madre dell'ex poliziotto condannato. Carolyn Pawlenty ha difeso suo figlio dicendo che è "un brav'uomo".

Chauvin ha rifiutato una dichiarazione formale, ma ha dato le sue condoglianze ai parenti dell'afroamericano.

L'ex poliziotto rischiava fino a 40 anni di carcere. L'accusa aveva chiesto 30 anni, adducendo che l'agente aveva agito con crudeltà da una posizione di autorità e con l'aggravante della presenza di minori. La difesa ha chiesto senza successo un nuovo processo sostenendo che la giuria non avrebbe agito in modo libero e imparziale, in quanto sotto pressione e minacciata dall'opinione pubblica. Tutto il Paese, e mezzo mondo, aveva gli occhi su questo processo, diventato una pietra miliare nella lotta agli abusi da parte delle forze di sicurezza. Sulla scia del caso, il Congresso sta discutendo una legge di riforma della polizia intitolata a Floyd.

Le condanne di agenti di polizia per omicidio colposo in servizio sono molto rare. Secondo un'indagine della Bowling Green State University Philip M. Stinson solo 11 sono stati condannati dal 2005, incluso Chauvin. Sarà, nella storia di Minneapolis, il secondo agente a finire dietro le sbarre per un crimine durante un'azione di polizia.

Il reato più grave per il quale è stato condannato, omicidio non intenzionale di secondo grado, si applica quando l'omicidio non è premeditato ma si verifica mentre viene commesso un altro reato, in questo caso quello di aggressione a Floyd. Di solito comporta una condanna a 12 anni e mezzo per un condannato senza precedenti penali, come nel caso di Chauvin. L’ex agente è stato anche condannato per omicidio di terzo grado e omicidio colposo di secondo grado.

Il primo si commina a qualcuno che agisca in modo estremamente pericoloso, senza riguardo per la vita umana, e prevede fino a 25 anni, ma normalmente sono 10,5 anni. E la terza imputazione, quella di omicidio colposo di secondo grado, punisce la negligenza colposa: chi la commette, conoscendo i rischi, cagiona la morte o un danno grave. Si rischiano fino a 10 anni.

Gli altri tre ufficiali che erano con Chauvin quel giorno, Thomas Lane, J. Kueng e Tou Thao, saranno processati nel marzo 2022 per essere stati complici nei crimini di omicidio colposo. A margine del procedimento penale contro Chauvin e compagni, la famiglia di George Floyd ha intentato una causa civile contro la città di Minneapolis che si è conclusa lo scorso marzo con uno storico risarcimento di 27 milioni di dollari per evitare il processo. Secondo l'avvocato dei Floyd, Ben Crump, questo è il più grande accordo mai concluso in una causa per i diritti civili.