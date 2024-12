Germania, trattative per il nuovo governo: Cdu e Verdi si alleano? Spd di Scholz al palo

Germania, tutti contro l'estrema destra e Scholz. Verso le elezioni

Il governo tedesco a guida Scholz è appena ufficialmente caduto e le prossime elezioni in Germania sono già state fissate per il 23 febbraio. Ma neanche il tempo di annunciare i programmi dei vari partiti che è già chiara una cosa, si punta a un'alleanza che tenga fuori l'Spd di Scholz. Questo è il tentativo che stanno cercando di mettere in piedi la Cdu, dato per vincitore alle prossime elezioni e i Verdi, uno dei partiti che faceva parte della coalizione semaforo (con i Liberali) che reggeva il governo Scholz. La Cdu - riporta Il Corriere della Sera - accreditata di un 31% di preferenze dovrà decidere cosa fare, in caso questi numeri vengano confermati a febbraio. Allearsi solo con i Verdi (dati al 13%) o formare una grande coalizione con dentro ancora anche l'Spd, l'idea che si fa strada è quella di puntare sulla prima soluzione. Ma se nelle dichiarazioni ufficiali la Cdu bavarese ritiene un’alleanza con i Verdi innaturale e continua ad attaccarli, in privato molti nella Cdu la ritengono preferibile a quella con la Spd.

Più moderna, perfettamente compatibile sulla politica estera (filo-Usa, antirussa): però con il grosso scoglio dei temi sociali. L'obiettivo, anche se non dichiarato, è quello di cercare di staccarsi dall'Spd di Scholz. Il Partito socialdemocratico tedesco, infatti, - prosegue Il Corriere - ha deciso di puntare per le prossime elezioni ancora sul cancelliere uscente. Nel 2021 la Spd aveva ottenuto il 25,7% scavalcando la Cdu. Alle ultime Europee, nel giugno scorso, il partito è sceso al 13,9% superato da Cdu e anche da Afd. La strada che porta alle cruciali elezioni di fine febbraio è appena iniziata ma c'è un obiettivo chiaro: cercare di tenere lontani dal governo l'estrema destra e anche l'Spd di Scholz. Tutto ancora da scrivere il finale di questa vicenda, ma arrivano segnali di discontinuità.