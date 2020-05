Lufthansa non approva il piano di salvataggio. "Le condizioni Ue non lo permettono"

Le condizioni poste dall'Ue rendono impossibile approvare il piano di salvataggio. Lo riferisce Lufthansa in una nota in cui si evidenzia che il consiglio di sorveglianza della compagnia "non e' in grado di approvare" il piano di salvataggio del governo tedesco "alla luce delle condizioni Ue".