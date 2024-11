Germania, resa dei conti al governo. Scholz potrebbe cadere il giorno dopo il voto Usa per il Reddito di cittadinanza

Germania, Scholz rischia di cadere. Tutto in mano al ministro delle Finanze Lindner

Gli occhi del mondo sono puntati sugli Stati Uniti, martedì si elegge il prossimo presidente e dall'esito della sfida tra Trump e Harris dipenderanno molte cose. Non solo le guerre in Medio Oriente e in Ucraina ma potrebbero cambiare anche gli equilibri a livello europeo. Il governo della Germania in particolare rischia grosso, proprio nel giorno dopo le elezioni Usa. Il 6 novembre - riporta La Repubblica - è prevista una riunione di maggioranza capitanata dai tre leader della coalizione semaforo, ossia il cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz, il suo vice Robert Habeck (Verdi) e il ministro delle Finanze liberale Christian Lindner. E lì andrà in scena la battaglia finale sul bilancio, che dovrebbe essere discusso entro metà mese. Scholz potrebbe cadere a causa del Reddito di cittadinanza tedesco.

Lindner, infatti, - prosegue La Repubblica - propone di tagliare i sussidi di solidarietà all’Est, gli assegni sociali e di spostare in avanti la scadenza per la neutralità climatica. Un dito nell’occhio soprattutto per il collega dell’Economia, il verde Habeck, che a sua volta ha presentato un generoso maxi piano di investimenti qualche giorno fa. Se la legislatura arrivasse a scadenza naturale, il mese previsto per le elezioni sarebbe settembre del 2025. Ma la seconda data marcata in rosso su tutti i calendari è ora il 9 marzo. Tutto dipenderà da Lindner. Deve decidere se staccare la spina e rendersi ancora più impopolare tra i tedeschi che amano la stabilità o se temporeggiare ancora per qualche mese. Siamo alla resa dei conti nel governo tedesco e adesso Scholz rischia grosso, proprio il giorno successivo alle elezioni Usa.