Giappone, attentato contro il premier Kishida. VIDEO

Giappone, attentato contro Kishida, primo ministro in salvo

Un oggetto simile a un tubo e' stato lanciato vicino al primo Ministro giapponese, Fumio Kishida, durante un discorso all'aperto nella citta' di Wakayama. Lo riferiscono i media giapponesi. Kishida e' stato evacuato e tratto in salvo. Sulla scena si e' sentito un boato simile a un'esplosione, afferma la rete televisiva pubblica Nhk. I filmati mostrano alcuni agenti bloccare e portare via un uomo, mentre la gente sgombera l'area.

Giappone, contro Kishida un fumogeno, primo ministro sta bene

Diversi media locali, tra cui l'agenzia di stampa Kyodo, riferiscono che contro il capo del governo di Tokyo sarebbe stato lanciato un "fumogeno" e non ci sono segni immediati di feriti o danni sulla scena dell'avvenimento. L'emittente nazionale Nhk sostiene che una persona e' stata fermata, ma non ci sono conferme ufficiali immediate e la polizia locale non ha voluto commentare. Nhk ha trasmesso un filmato che mostra la polizia bloccare un individuo mentre la folla si disperde. Si tratta di un altro episodio dopo quello che ha riguardato l'ex primo ministro Shinzo Abe, ucciso a colpi di arma da fuoco nel luglio dello scorso anno durante un appuntamento elettorale nella città di Nara.

Giappone, Tajani arrivato a Tokyo: solidarieta' a Kishida

"Voglio esprimere tutta la mia solidarieta' al premier giapponese Kishida, vittima di un atto intimidatorio durante un comizio. Sono felice di sapere che sta bene". Lo ha scritto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, su Twitter comunicando anche il suo arrivo a Tokyo per il G7 Esteri. "Ringrazio le autorita' giapponesi per la loro accoglienza", ha concluso il suo tweet il titolare della Farnesina.