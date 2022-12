Gli Usa travolti da una tempesta artica con temperature fino a -50 gradi

In allerta oltre 200 milioni di americani nel fine settimana di Natale

"Good morning America", recitano i conduttori del programma mattutino sulla rete televisiva statunitense ABC. Ma stamattina per gli Stati Uniti non è esattamente un buon giorno: gli americani, infatti, si sono svegliati nella morsa del gelo.

Una "bomba artica", così l'hanno definita i metereologi, ha colpito l'intero Paese, con imponenti nevicate e venti gelidi in particolare nel Midwest e previsioni nefaste mentre la tormenta si sposta verso est.

Oltre 200 milioni di americani, più della metà di tutta la popolazione americana, si appresta a passare il fine settimana di Natale con temperature rigidissime.

Il servizio meteorologico ha diramato allerte meteo per neve o ghiaccio da costa a costa, dal confine con il Canada fino al confine messicano, dallo stato di Washington alla Florida, con ondate di freddo sotto lo zero registrate fino in Texas e previste per oggi nel sud-est.

La situazione ha provocato blackout, con migliaia di persone senza elettricità e problemi alla circolazione, tra strade chiuse e cancellazione di voli che si moltiplicano, costringendo almeno 13 governatori a correre ai ripari con piani di emergenza in vista delle festività, chiamando in azione in alcuni casi la Guardia Nazionale.

In particolare, Montana, Sud Dakota e Wyoming hanno registrato venti gelidi a -50 gradi negli ultimi due giorni e il sud del Paese non se la passa molto meglio: migliaia di case in Texas, Luoisiana, Tennessee, Mississipi e Missouri sono al buio.

Negli aeroporti, già sotto pressione per le festività, finora sono stati cancellati oltre 4.440 voli negli ultimi due giorni e altri 8.450 hanno subito ritardi. Anche il trasporto ferroviario sta vivendo momenti difficili, con decine di treni annullati.

"La grande tempesta invernale in corso continuerà a produrre aree di forti nevicate, forti venti e venti gelidi potenzialmente letali fino a sabato. Se si viaggia per le vacanze, si prega di usare estrema cautela e prestare attenzione alle ultime previsioni e agli aggiornamenti", ha avvertito il servizio meteorologico.