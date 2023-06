Grecia al voto, Mitsotakis trionfa: ai conservatori la maggioranza assoluta

Maggioranza assoluta in Grecia, Mitsotakis premier. Tra le promesse elettorali l'aumento dei salari e la lotta all'inflazione

Nessun colpo di scena: i conservatori di Kyriakos Mitsotakis si sono aggiudicati la maggioranza assoluta alle elezioni greche consentendo al leader di ottenere un nuovo mandato da capo del governo. Nuova democrazia (ND), al potere dal 2019 alla fine del maggio scorso, ha ottenuto il 40,55% dei voti, oltre il doppio del suo principale oppositore, il partito di sinistra dell'ex premier Alexis Tsipras, Syriza, che aveva già subito una pesante sconfitta in occasione del voto precedente il mese scorso quando però la vittoria di ND non era bastata a garantire la maggioranza.