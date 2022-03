Guerra con la Russia: l'Ucraina recluta soldati volontari anche a Milano

Le milizie anti-russe arrivano anche dall'Italia

L'invio di armi dall'estero alla resistenza ucraina non basterebbe, senza avere abbastanza soldati per usarle. Con un rapporto di 1 a 10 nell'impari sfida contro l'esercito russo, l'Ucraina sta reclutando volontari in tutto il mondo per difendere la propria libertà.

Alle varie leve di volontari in giro per il mondo, si unisce ora quella italiana, organizzata dal Consolato con sede a Milano:





Leggi anche: