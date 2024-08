Guerra in Ucraina/ Bombe russe su un hotel di Kramatorsk: feriti due giornalisti, un disperso della Reuters

Guerra Ucraina, il Papa contro Kiev: "Non sia abolita nessuna chiesa cristiana"

Non s'arresta la guerra tra Russia e Ucraina: due giornalisti sono rimasti feriti e un terzo è ritenuto disperso in seguito a un attacco lanciato la notte scorsa dalle forze russe contro un hotel a Kramatorsk, nell'Ucraina orientale: lo hanno reso noto le autorità regionali. "Le tre vittime sono giornalisti, cittadini dell'Ucraina, degli Stati Uniti e del Regno Unito", ha scritto su Telegram il capo della regione di Donetsk, Vadym Filashkin, aggiungendo che le operazioni di salvataggio sono in corso. Si ritiene che il giornalista disperso si trovi sotto le macerie dell'edificio. Poco fa l'agenzia di stampa Reuters ha fatto sapere che si tratta di un membro del suo team. "Un membro della squadra Reuters che copriva la guerra in Ucraina è disperso e altri due sono stati ricoverati in ospedale dopo un attacco a un hotel nella città ucraina orientale di Kramatorsk", scrive l'agenzia sul suo sito, precisando che la sua troupe che alloggiava nell'Hotel Sapphire colpito era composta da sei persone.

Filashkin ha affermato che l'attacco, è avvenuto "nel cuore della notte", aggiungendo che "è stato preso di mira un hotel in città: al momento si sa che due persone sono ferite e una è sotto le macerie". "Tutte e tre le vittime sono giornalisti, cittadini ucraini, statunitensi e britannici. Oltre all'hotel, è stato danneggiato anche un grattacielo nelle vicinanze", ha proseguito. "Le autorità, la polizia e i soccorritori stanno lavorando sulla scena. Le macerie sono state rimosse e le operazioni di soccorso sono in corso". Kramatorsk è l'ultima grande città del Donbass ancora sotto il controllo ucraino. Si trova a circa 20 chilometri dalla linea del fronte.La città contava circa 150.000 abitanti prima dell'invasione russa del febbraio 2022, ma da allora è stata oggetto di ripetuti attacchi.

"Continuo a seguire con dolore i combattimenti in Ucraina e nella Federazione russa", ha detto Papa Francesco all'Angelus. "E pensando alle norme di legge adottate di recente in Ucraina - ha proseguito - mi sorge un timore per la libertà di chi prega, perché chi prega veramente prega sempre per tutti. Non si commette il male perché si prega. Se qualcuno commette un male contro il suo popolo sarà colpevole per questo, ma non può avere commesso il male perché ha pregato". "E allora si lasci pregare chi vuole pregare in quella che considera la sua Chiesa - ha aggiunto -. Per favore, non sia abolita direttamente o indirettamente nessuna Chiesa cristiana. Le Chiese non si toccano!".