Guerra in Ucraina, non regge il cessate il fuoco per il Natale ortodosso

Guerra in Ucraina, Mosca: Kiev bombarda nonostante nostro cessate fuoco

Non regge il cessate il fuoco unilaterale in Ucraina imposto da Putin per il Natale ortodosso. "Il regime di Kiev ha continuato a bombardare insediamenti e postazioni delle truppe russe nonostante l'osservanza, da parte delle forze armate di Mosca, del regime di cessate il fuoco", ha denunciato il ministero della Difesa russo in un briefing, in cui sono state elencate le aeree degli attacchi ucraini di questa mattina dopo l'entrata in vigore, alle 12 locali, della tregua unilaterale. "Le posizione delle forze armate ucraine, da cui sono stati effettuati i bombardamenti, sono state colpite dal fuoco di risposta delle truppe russe", ha aggiunto il dicastero.

Guerra in Ucraina, caccia dalla Bielorussia: allarme aereo in tutta l'Ucraina

Questa mattina un allarme aereo è scattato in tutta l'Ucraina dopo il decollo di due caccia dalla base di Baranovichi in Bielorussia. La popolazione è stata invitata ad andare nei rifugi. Lo ha fatto sapere il gruppo di monitoraggio Belarusian Gayun citato da Unian. Subito prima era decollato da Machulyshchy l'aereo radar A-50U dell'aeronautica russa.

Guerra in Ucraina, Borrell: la tregua russa "non è credibile"

L'annuncio della Russia di un cessate il fuoco unilaterale temporaneo in Ucraina "non e' credibile", ha detto il numero uno della politica estera dell'Unione europea, Josep Borrell, bollando l'iniziativa di Mosca come "ipocrita". "Il Cremlino manca totalmente di credibilita' e questa dichiarazione di cessate il fuoco unilaterale non e' credibile", ha aggiunto Borrell, parlando nel corso della sua visita in Marocco.

Guerra in Uraina, Zelensky: a Natale uniti nella fede in unica vittoria

"Non importa dove ci troviamo ora - a casa, a lavoro, in trincea, per strada, in Ucraina o all'estero - la nostra famiglia e' piu' unita che mai. Uniti nella fede in un'unica vittoria". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo messaggio alla popolazione in occasione del Natale ortodosso, che si celebra domani. "Possa l'armonia arrivare in ogni famiglia", prosegue il video messaggio, "la prosperita' in ogni casa e la vittoria nella terra Ucraina e con essa la pace per migliaia di anni".

Guerra in Uraina, Casa Bianca: 3 miliardi di aiuti militari all'Ucraina

Gli Stati Uniti forniranno aiuti militari all'Ucraina per 3 miliardi di dollari. Lo ha affermato la Casa Bianca nel corso della giornata.

Guerra in Ucraina, colloquio tra Sullivan e il consigliere diplomatico Meloni

Il consigliere per la Sicurezza Nazionale americana Jake Sullivan ha parlato oggi con Francesco Talò, il consigliere diplomatico della premier italiana Giorgia Meloni. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. I due funzionari hanno condannato l'aggressione della Russia contro l'Ucraina e i suoi attacchi contro infrastrutture critiche e hanno ribadito il loro impegno a fornire assistenza a Kiev sia in termini di aiuti energetici che militari "per difendere la sovranità e la democrazia" del Paese.