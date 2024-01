Guerra, l'Iran colpisce in Pakistan. Mar Rosso, l'Ue lavora a una missione

Guerra Israele-Gaza, Hamas: "Respingiamo la soluzione dei due Stati"

Oltre cento giorni di guerra in Medio Oriente. Da sei giorni Gaza è senza più linee telefoniche, senza internet e senza comunicazioni. Le autorità della Striscia segnalano inoltre che il virus dell'epatite A "si sta diffondendo" nei campi degli sfollati per "il sovraffollamento e la mancanza di igiene". Hamas ribadisce la sua posizione: "Respingiamo la soluzione dei due Stati". Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato all'esercito di ispezionare i camion con i medicinali diretti a Gaza. L'accordo fra Israele e Hamas per l'assistenza sanitaria ai detenuti nella Striscia era stato annunciato martedì. Sul fronte del Mar Rosso, il ministro Antonio Tajani ha affermato che l'Italia è "con Parigi e Berlino per supportare una missione Ue". In oltre tre mesi di guerra il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha detto di non essere mai riuscito a parlare con Netanyahu.

Portavoce Ue: "Lavoriamo nella missione per la stabilità nel Mar Rosso"

L'Unione Europea, a fronte della situazione determinata nel Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi yemeniti contro navi civili, "ha compiuto due passi importanti: il primo è il coordinamento internazionale e il secondo sta avviando il processo di un'eventuale missione Ue per ripristinare la stabilità nell'area del Mar Rosso". Lo ha riferito il portavoce per gli "Affari Esteri" dell'Ue Peter Stano, durante il briefing quotidiano con la stampa. "L'Unione Europea-ha proseguito- sta lavorando intensamente con i partner e coordinando gli sforzi internazionali per fermare le violazioni inaccettabili del diritto internazionale, che mettono in pericolo la libertà e la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso. L'Ue ha avviato un dibattito tra gli Stati membri su una possibile missione per ripristinare la stabilità e la sicurezza del traffico navale nel Mar Rosso".

Il Pakistan ha duramente condannato gli attacchi sferrati dall’Iran

Il Pakistan ha condannato gli attacchi sferrati dall'Iran contro obiettivi sul proprio territorio, definendoli una “violazione ingiustificata” dello spazio aereo pakistano e minacciando rappresaglie. Il ministero degli Esteri del Pakistan ha affermato che gli attacchi hanno causato la morte “di due bambini innocenti, e ferito tre ragazzine”. “E’ ancor più preoccupante che questo atto illegale si sia verificato a dispetto dei molteplici canali di comunicazione tra Pakistan e Iran”, ha aggiunto il ministero.

Il premier israeliano: "In tre mesi mai riuscito a parlare con Netanyahu"

In oltre tre mesi di guerra il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, non è mai riuscito a parlare con il premier israeliano Benyamin Netanyahu. A rivelarlo è stato Guteress stesso a Davos, parlando con Al Jazeera: "L'ho chiamato diverse volte ma non mi ha mai richiamato". Il portavoce Stephane Dujarric, da parte sua, ha definito la relazione Onu-Israele "complessa e impegnativa", ma ha assicurato che l'organizzazione internazionale continua a dialogare con i funzionari israeliani per facilitare le operazioni di aiuto umanitario a Gaza.

Hamas: "Rifiutiamo la soluzione dei due Stati"

Hamas ha confermato che rifiuta "la soluzione dei due Stati". Lo ha detto il leader dell'organizzazione all'estero Khaled Meshal secondo un messaggio diffuso dall'organizzazione su Telegram.

Tajani: "Italia con Parigi e Berlino per una missione Ue nel Mar Rosso"

"Nel Mar Rosso stiamo lavorando perché accanto all'operazione Atalanta possa esserci una missione militare europea, l'ipotesi è di allargare quella attiva a Hormuz (la Agenor) per proteggere i traffici commerciali. Lunedì al Consiglio Esteri si discuterà. Potrebbero partecipare anche Paesi extra-Ue". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa. Aggiungendo che "con la Francia e la Germania stiamo formalizzando una proposta da presentare agli altri partner Ue, ma sono ottimista". Tajani ha auspicato che la decisione politica sia presa già lunedì, in modo che la missione "possa essere operativa il prima possibile".

Arrivati in Egitto gli aerei dal Qatar con le medicine per gli ostaggi

Sono atterrati in Egitto gli aerei partiti dal Qatar che trasportano le medicine necessarie agli ostaggi nella Striscia di Gaza.

Gaza: 81 persone uccise in attacchi notturni di Israele

Il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, ha riferito che 81 persone sono state uccise in attacchi notturni di Israele sull'enclave palestinese, anche nella principale città meridionale di Khan Yunis.