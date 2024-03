Guerra, la Nato porta ai confini russi 100mila soldati. Massima tensione

Guerra, la forza rapida di intervento della Nato in Polonia. Scenari da conflitto mondiale

La guerra in Ucraina rischia seriamente di estendersi a tutta l'Europa e non solo. I segnali che arrivano sono inquietanti. Putin, in seguito all'attentato rivendicato dall'Isis a Mosca ha coinvolto non più solo Kiev nelle sue accuse, ma ha puntato il dito anche contro Usa e Regno Unito, ritenuti "complici". Sull'altro fronte - riporta La Verità - si viene a sapere che, come fosse una cosa ordinaria, in Polonia sono stati ammassati altri 100.000 militari, cioè una specie di forza rapida di intervento nel caso scoppiasse un conflitto con Mosca. E questo sarebbe solo l'inizio, perché complessivamente il contingente occidentale dovrebbe presto raggiungere i 300.000 uomini.

Certo, - prosegue La Verità - può essere anche un modo di mostrare i muscoli, oppure per non farsi cogliere impreparati di fronte a Putin che non ha esitato un secondo a invadere l'Ucraina e a bombardare Kiev. Tuttavia, che la Francia prepari poteri speciali per trasformare le fabbriche in industrie degli armamenti e la Nato schieri centinaia di migliaia di soldati, fa capire che basta poco per varcare la sottile linea rossa che ci separa dalla guerra. Ogni giorno che passa, - conclude La Verità - Putin riesce a rincarare la dose, facendosi sempre più minaccioso, non soltanto a parole ma anche con le armi, visto che oramai scaglia con una certa regolarità i missili ipersonici, cioè difficilmente intercettabili dalle forze ucraine, anche sui centri abitati.