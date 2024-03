Putin: "Presi 4 responsabili dell'attacco a Mosca". Cosa si sa dell'attentato

Putin: "Presi i 4 responsabili dell'attacco a Mosca, chi c'è dietro la pagherà"

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che i quattro responsabili dell'attacco al Crocus City Hall sono stati arrestati e che ci sono indicazioni che stavano cercando di entrare in Ucraina.

Russia: Putin, 'puniremo autori e organizzatori attentato'

"Tutti gli autori e gli organizzatori di questo crimine subiranno una punizione giusta e inevitabile. Chiunque siano, chiunque li abbia diretti. Ripeto, identificheremo e puniremo tutti coloro che stanno dietro i terroristi, che hanno preparato questo crimine. Questo è un duro colpo alla Russia". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo videomessaggio dopo l'attentato di ieri alla sala da concerti Crocus.

Russia: Putin, 'domenica giornata di lutto'

Il leader russo Vladimir Putin ha proclamato per domani 24 marzo una giornata di lutto in Russia dopo l'attacco di ieri sera a Mosca.

Russia: Putin, 'nemici non ci divideranno'

"I nostri nemici non ci divideranno". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin che ha definito l'attacco di ieri a Mosca come un "barbaro atto terroristico".

Russia: Putin, 'criminali Crocus come nazisti'

I responsabili dell'attentato al Crocus "andavano a uccidere, proprio come una volta facevano i nazisti "e subiranno una inevitabile punizione. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo videomessaggio dopo l'attentato alla sala da concerti Crocus.

Russia: Putin, 'unità è dovere di tutti, ne usciremo più forti'

"Nostro dovere comune è essere uniti, tutti i cittadini del Paese hanno il dovere di essere uniti". E "sarà così" perché "niente e nessuno potrà spezzare l'unità, la forza e il coraggio" dei russi. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin all'indomani dell'attacco di Mosca. "Nessuno potrà spargere semi velenosi di discordia e panico", ha aggiunto nel suo discorso, affermando che la Russia "ha già attraversato prove difficili", ma "è diventata ogni volta più forte". E, ha detto, "sarà così anche adesso".

Strage in Russia, oltre 80 morti e 140 feriti

Almeno 80 morti e oltre 140 feriti, compresi bambini. L'attentato terroristico alla Crocus City Hall, la più grande sala concerti di Mosca, scuote la Russia e alza ulteriormente la tensione in un momento cruciale. L'attacco compiuto da un commando di uomini armati viene rivendicato dall'Isis secondo il canale Telegram dell'agenzia Amaq, legata all'organizzazione, anche se le certezze non sono assolute.

Mosca, subito dopo l'attentato, chiama in causa indirettamente l'Ucraina. Non ci sono elementi per accusare ma dalle alte sfere partono messaggi chiari: se l'Ucraina è responsabile, pagherà. Kiev respinge tutto e nega categoricamente il coinvolgimento nell'attacco.

GUARDA IL VIDEO DELL'ATTENTATO





Che cosa si sa sull'attentato

Sono da poco passate le 19 ora italiana quando arrivano le prime notizie relative ad una sparatoria. Il tenore delle news cambia rapidamente mentre su Telegram si diffondono video registrati all'interno del complesso.

Un commando composto da almeno 5 uomini, con armi automatiche e granate, apre il fuoco sui civili. Nella serata di Mosca, la sala concerti è affollata da 6200 persone, secondo i dati relativi ai biglietti. In programma, in particolare, un concerto del gruppo Pic Nic. Il lancio di almeno una granata contribuisce a provocare un incendio che verrà domato solo nella notte di Mosca: il tetto del complesso viene divorato dalle fiamme.

Il commando intanto apre il fuoco nell'atrio, sfonda le porte a vetri. I video mostrano il panico anche nella sala concerti, con la platea che si svuota tra grida di panico e colpi di armi automatiche. Centinaia di persone abbandonano la Crocus City Hall correndo per le strade di Mosca. Sul posto arrivano le forze speciali, polizia e decine di ambulanze. I feriti vengono trasferiti negli ospedali: secondo il bollettino delle autorità sanitarie, quelli in gravi condizioni sono 9. Ricoverati anche 5 bambini, uno in pericolo di vita.





GUARDA IL VIDEO DELL'ARRESTO DI UNO DEI PRESUNTI ATTENTATORI





🇷🇺 Primi arresti a #Mosca: i media russi riferiscono che un uomo non identificato è stato arrestato.#Moscow 👇 pic.twitter.com/FbSYqIukUS — Il Politico Web (@ilpolitico_web) March 22, 2024

GUARDA I VIDEO DAI SOCIAL