Israele, attentato con coltello a Tel Aviv: 4 feriti. Ucciso il terrorista. VIDEO

Attentato a Tel Aviv: ferite 4 persone

Dopo che Netanyahu ha lanciato un'operazione militare in Cisgiordania denominandola "Muro di ferro", a Tel Aviv gli israeliani hanno vissuto attimi di panico. Quattro persone sono state ferite in un attacco con coltello avvenuto ieri sera in due diverse strade. Lo riferiscono le squadre di soccorso citate dal "Times of Israel". L'aggressore è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. I feriti sono due uomini di 24 e 28 anni in condizioni moderate e due uomini di 24 e 59 anni in buone condizioni. Il terrorista, secondo la polizia, sarebbe arrivato sul posto in motocicletta accompagnato da un'altra persona che è fuggita.

Ministro Difesa Israele: "Operazione a Jenin per eliminare terrorismo in città"

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha affermato in una nota che l'operazione militare israeliana nella città di Jenin in Cisgiordania riflette la "prima lezione" appresa dai ripetuti raid delle Idf nella Striscia di Gaza: l'importanza di eliminare i terroristi e distruggere le infrastrutture terroristiche a Jenin "senza che il terrorismo si ripeta all'interno della città".

I Paesi del sud-est asiatico chiedono una piena attuazione del cessate il fuoco e aiuti per i palestinesi

Il blocco dei Paesi del sud-est asiatico (Asean) ha accolto con favore un cessate il fuoco a Gaza, ne chiede la piena attuazione e auspica il rilascio di tutti gli ostaggi e i detenuti, ha affermato la Malesia, che presiede il gruppo. "Chiediamo inoltre una consegna completa, sicura, rapida e senza ostacoli degli aiuti umanitari ai palestinesi", ha affermato oggi il gruppo in una dichiarazione.