Russia, Nato pronta alla guerra nucleare. Fine del mondo imminente?

Stoltenberg: "Spaventosa minaccia nucleare"



"Questo è un momento cruciale. Putin ha mobilitato centinaia di migliaia di altre truppe impegnate in una irresponsabile e spaventosa minaccia nucleare e ora ha annesso illegalmente altro territorio ucraino. Insieme, questo rappresenta l'escalation più grave dall'inizio della guerra". Così il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in una dichiarazione alla stampa nel quartier generale dell'Alleanza atlantica. "No, questo non dimostra forza, mostra debolezza. È un'ammissione che la guerra non è andata secondo i piani e che Putin ha completamente fallito gli obiettivi strategici", ha aggiunto.



Dopo l'annessione della Russia dei territori ucraini dopo si sono tenuti i referendum non riconosciuti dall'Occidente si parla apertamente di guerra mondiale nucleare che, secondo tutti gli osservatori, porterebbe alla fine del mondo.