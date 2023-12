Guerra/ Onu: "A Gaza c'è l'inferno sulla Terra". Telefonata Netanyahu-Putin

I ribelli Houthi dallo Yemen: "Colpiremo tutte le navi nel Mar Rosso dirette in Israele"

Non s'arresta la guerra tra Israele e Gaza. Mentre continuano i combattimenti l'Onu lancia l'allarme: "A Gaza c'è l'inferno sulla Terra. Metà della popolazione nella Striscia sta morendo di fame". Dallo Yemen i ribelli sciiti Houthi prenderanno di mira tutte le navi nel Mar Rosso dirette in Israele, se la Striscia "non riceverà il cibo e le medicine necessarie". Intanto il Qatar prosegue gli sforzi di mediazione per assicurare un nuovo cessate il fuoco e per il rilascio di altri ostaggi.

Netanyahu: colloquio telefonico di 50 minuti con Putin

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha lasciato la riunione del gabinetto di governo per una conversazione telefonica di 50 minuti con il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha fatto sapere l'ufficio dello stesso Netanyahu.

Gaza, Oms: "La guerra ha un impatto catastrofico sulla salute"

La guerra tra Israele e Hamas sta avendo un impatto catastrofico sulla salute nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il capo dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "L'impatto del conflitto sulla salute è catastrofico" e gli operatori sanitari stanno svolgendo un lavoro impossibile in condizioni inimmaginabili", ha affermato il direttore generale dell'agenzia sanitaria delle Nazioni Unite all'apertura di una sessione speciale del comitato esecutivo dell'Oms convocata per discutere le condizioni nei territori palestinesi.

Onu: "A Gaza c'è l'inferno sulla Terra"

Un cessate il fuoco "è vitale per porre fine all'inferno sulla Terra" a Gaza. Lo ha detto il capo dell'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa), Philippe Lazzarini. "La disumanizzazione dei palestinesi ha permesso alla comunità internazionale di sopportare i continui attacchi israeliani a Gaza. È sicuramente la situazione peggiore che abbia mai visto. Le persone vengono all'Onu per chiedere protezione, ma anche la bandiera blu non è più protetta. La situazione ha raggiunto un punto catastrofico".

Qatar: "Mediamo per una nuova tregua a Gaza e liberare gli ostaggi"

Gli sforzi di mediazione per assicurare un nuovo cessate il fuoco a Gaza, e per il rilascio di altri ostaggi detenuti da Hamas, proseguono nonostante i continui bombardamenti israeliani che stanno "restringendo la finestra" per un risultato positivo. Lo ha dichiarato il primo ministro del Qatar.

Guterres: "A Gaza andiamo verso la catastrofe"

"Stiamo correndo un serio rischio di collasso del sistema umanitario" a Gaza, dove "la situazione si sta rapidamente trasformando in una catastrofe con implicazioni potenzialmente irreversibili per i palestinesi nel loro complesso e per la pace e la sicurezza nella regione". È quanto afferma il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, deplorando la "paralisi" delle Nazioni Unite di fronte alla guerra tra Israele e Hamas e dicendosi dispiaciuto che il Consiglio di sicurezza non abbia votato a favore di un cessate il fuoco.

Yemen, i ribelli Houthi: "Colpiremo tutte le navi nel Mar Rosso dirette in Israele"

Dallo Yemen i ribelli sciiti Houthi prenderanno di mira tutte le navi nel Mar Rosso dirette in Israele, se la Striscia di Gaza "non riceverà il cibo e le medicine necessarie". Lo si apprende da un comunicato diffuso dai miliziani filo-iraniani. "Se Gaza non riceverà il cibo e le medicine necessarie, tutte le navi nel Mar Rosso dirette ai porti israeliani, indipendentemente dalla loro nazionalità, diventeranno un bersaglio delle nostre Forze armate. Questa minaccia ha effetto immediato".

Onu: "Metà della popolazione di Gaza sta morendo di fame"

Metà della popolazione di Gaza sta morendo di fame, mentre continuano i combattimenti tra Hamas e Israele. Lo afferma il vicedirettore del Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite, Carl Skau, precisando che solo una frazione delle forniture necessarie è riuscita a entrare nella Striscia. "In alcune aree nove famiglie su dieci non riescono a mangiare tutti i giorni", aggiunge il funzionario, sottolineando che le condizioni a Gaza hanno reso le consegne di aiuti umanitari "quasi impossibili".

Gli Usa approvano d'urgenza vendita di munizioni per tank a Israele

Il governo americano ha approvato "con urgenza", senza passare dal Congresso, la vendita a Israele di quasi 14mila munizioni da 120 mm per carri armati Merkava utilizzati nella guerra contro Hamas a Gaza, per un valore di 106,5 milioni di dollari. Lo hanno reso noto il Dipartimento di Stato e il Pentagono.

Israele: colpiti obiettivi Hezbollah in Libano

L'Idf, le forze di difesa israeliane, annunciano che l'aviazione ha attaccato obiettivi di Hezbollah in Libano. Tra questi, come riferiscono i media locali, posizioni militari da cui sono stati effettuati lanci in territorio israeliano.