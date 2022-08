Guerra, ora rischia anche l'Ue: preoccupanti tensioni tra Grecia e Turchia

Guerra, dopo l'Ucraina ora rischia anche l'Ue. Turchia, Erdogan: "Atto ostile dalla Grecia"

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan torna ad alzare i toni con la Grecia, accusando Atene di avere compiuto azioni di disturbo nell'Egeo, avere sconfinato nello spazio aereo turco e di bloccare l'accesso della Turchia nell'Ue.

"Sappiamo bene che il risultato di queste azioni di disturbo che vanno avanti non può che essere la tensione. Sappiamo altrettanto bene il motivo per cui da 60 anni l'Unione Europea non fa altro che farci aspettare, un motivo che non ha a che fare né con l'economia né con gli standard richiesti".

Il presidente turco ha definito ieri "atto ostile" l'episodio dello scorso 23 agosto, quando il sistema di difesa missilistico russo S-300 in dotazione ad Atene e piazzato a Creta ha tracciato la rotta di aerei da guerra turchi. Accuse negate da Atene, mentre Erdogan attende di vedere "cosa ne pensano gli Stati Uniti", alla luce del fatto che l'episodio è avvenuto tra alleati Nato. Strascichi di tensioni mai sopite.

Alla fine della scorsa settimana il ministro della Difesa di Ankara, Hulusi Akar, ha accusato i jet da guerra di Atene di aver violato lo spazio aereo turco. "Fanno quello che vogliono e questa situazione non è più sostenibile", ha detto Akar.