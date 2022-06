Guerra, Russia avverte la Lituania: "Blocco su Kalinigrad illegale, reagiremo"

Guerra Ucraina: Kuleba, Russia non ha diritto di minacciare Lituania

"La Russia non ha il diritto di minacciare la Lituania. Mosca deve incolpare solo se stessa per le conseguenze della sua invasione non provocata e ingiustificata dell'Ucraina". Lo ha affermato su Twitter il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, alla luce delle minacce di Mosca a Vilnius, dopo che questa ha bloccato il transito di beni soggetti a sanzioni Ue verso l'enclave russa di Kaliningrad. "Lodiamo la posizione di principio della Lituania e sosteniamo fermamente i nostri amici lituani", ha aggiunto il capo della diplomazia di Kiev.

Russia: Peskov, illegale stop transito beni Lituania-Kaliningrad

La decisione della Lituania di limitare il transito verso l'exclave russa di Kaliningrad è senza precedenti e illegale. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov: "Questa decisione è davvero senza precedenti ed è dovuta alla decisione dell'Unione Europea di estendere le sanzioni al transito. Consideriamo anche questo illegale". Il portavoce del Cremlino ha dichiarato che la situazione attuale è "più che grave" e "richiede un'analisi molto approfondita prima di formulare qualsiasi misura e decisione, questa analisi approfondita sarà effettuata nei prossimi giorni".

Mosca, Lituania revochi blocco transito merci o reagiremo

L'incaricata d'affari dell'ambasciata lituana a Mosca e' stata convocata al ministero degli Esteri: presentata una protesta ufficiale per la limitazione del transito commerciale verso l'exclave russa di Kaliningrad. Se il blocco non verra' revocato la Russia si riserva il diritto di "azioni volte alla difesa dei propri interessi".