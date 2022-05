Guerra Russia-Ucraina, il sondaggio: colpa di Putin, ma niente armi a Zelensky

Gli italiani indicano in Vladimir Putin il responsabile della guerra in corso in Ucraina, ma sono divisi sull'invio di armi a Volodymr Zelensky

Gli italiani indicano in Vladimir Putin il responsabile della guerra in corso in Ucraina, ma sono divisi sull'invio di armi a Volodymr Zelensky. E' quanto emerge dal sondaggio di SWG per il TG di La7. Il 64% degli intervistati si augura che Putin perda una guerra, della quale viene indicato come responsabile dal 67% del campione, con un enorme distacco su Joe Biden (19%) e sugli ucraini (6%). Tuttavia, c'è una forte spaccatura sull'invio delle armi a Kiev. Prevale, di poco, la posizione contraria: 46% di sfavorevoli contro il 43%. Ma perchè non si vuole sostenere la resistenza ucraina? Il 24% ritiene che questo atteggiamento prolunghi la guerra, mentre 16% teme ritorsioni da parte della Russia e il 6% pensa che l'Italia non dovrebbe fare niente e lasciare che i contendenti se la sbrighino tra di loro.