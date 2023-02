Guerra Ucraina, Borrell incalza l'Ue: "Accelerare con l'invio di armi a Kiev"

Guerra Ucraina, Borrell ribadisce il suo sì all'ingresso in Ue di Kiev

Nuovo giro di interventi alla conferenza di sicurezza di Monaco, dove si sono riuniti i principali capi di Stato europei e non solo per discutere della guerra in Ucraina: le modalità con cui proseguirà, ad un anno dallo scoppio dei combattimenti; ma, soprattutto, le prospettive di tregua, il cessate il fuoco che faccia tacere le armi e apra ad una trattativa di pace tra le parti in conflitto. A prendere parola oggi il capo della diplomazia europea, Josep Borrell, che ha chiesto di accelerare e aumentare gli aiuti militari all'Ucraina e ha ripetuto che è a favore dell'adesione di Kiev all'Unione europea.

"Armiamo l'Ucraina perché la guerra è una grande sfida esistenziale per la nostra sicurezza. Zelensky e l'Ucraina non hanno abbastanza munizioni ma hanno abbastanza motivazione", ha osservato Borrell in un discorso prima di una tavola rotonda, alla conferenza sulla sicurezza a Monaco. "Dobbiamo fare di più e più velocemente, dobbiamo accelerare i nostri aiuti militari all'Europa. Tutti i leader europei qui hanno detto che la Russia non può vincere la guerra, che l'Ucraina deve vincere la guerra: dobbiamo trasformare le parole in fatti".

Guerra Ucraina, Tajani: “Senza difesa Ue più forte è impossibile avere una politica estera più forte”