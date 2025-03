Guerra Ucraina, Putin bombarda gli impianti energetici. Kiev usa i jet francesi (per la prima volta)

Guerra Ucraina, Zelensky anticipa il suo viaggio a Riad: vedrà bin Salman

Mentre a Bruxelles si approva un piano di riarmo da 800 miliardi e si conferma il sostegno dei Paesi membri (Ungheria esclusa) a Kiev, in Ucraina si continua a combattere. L'infrastruttura energetica e del gas dell'Ucraina è stata oggi bersaglio di "massicci bombardamenti con missili e droni" da parte della Russia, rende noto Kiev. "Diverse regioni sono nuovamente sottoposte" a raid, scrive su Facebook il ministro dell'Energia ucraino Guerman Galouchtchenko aggiungendo che "si stanno prendendo tutte le misure necessarie per stabilizzare le forniture".

"La Russia sta cercando di danneggiare la popolazione ucraina bombardando gli impianti di produzione di energia e gas, senza abbandonare il suo obiettivo di privarci di elettricità e calore e di causare il danno maggiore ai cittadini comuni", sottolinea il ministro. Le forze russe hanno lanciato almeno 58 missili e 194 droni nel corso dell'attacco notturno contro le strutture energetiche ucraine. Lo dice l'aeronautica militare di Kiev, che ha dichiarato di aver abbattuto 34 missili e 100 droni. L'Ucraina ha schierato per la prima volta i caccia francesi Mirage per respingere il bombardamento russo.

L'Aeronautica militare ucraina, ha riferito che nell'azione di difesa sono stati coinvolti "anche aerei da combattimento tra cui gli F-16 e in Mirage-2000". Il comunicato sottolinea che "i caccia francesi, arrivati in Ucraina solo un mese fa, hanno preso parte per la prima volta al respingimento di un attacco aereo nemico".

Zelensky ha annunciato che si recherà lunedì in Arabia Saudita, un giorno prima del programmato incontro tra il team negoziale di Kiev e quello di Washington per discutere la fine della guerra. Lunedì, ha spiegato Zelensky su 'X', incontrerà il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman.