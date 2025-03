Orban si sfila: "L'Ucraina vuole la pace e l'Europa la guerra. Io sto con Trump"

Orban si sfila: "Ci siamo trovati di fronte a una scelta chiara: guerra o pace"

L'Unione europea ha preso al sua decisione, lo ha fatto al termine del Consiglio straordinario di Bruxelles, tutti i Paesi membri hanno votato a favore del piano da 800 miliardi per il riarmo dell'Ue proposto da von der Leyen, ma sull'altro voto, quello relativo all'appoggio all'Ucraina c'è stato un voto contrario. A smarcarsi dal sostegno a Kiev è stato il premier ungherese Viktor Orban che questa volta non è voluto scendere a compromessi ma ha mantenuto la sua posizione pro Trump e Putin. "L'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea - ha detto Orban al termine del vertice Ue - non può essere decisa così. Stiamo lanciando un sondaggio d'opinione in Ungheria sull'adesione dell'Ucraina all'Ue!".

"Ci siamo trovati di fronte a una scelta chiara: guerra o pace. Tutti gli altri 26 leader dell'Ue - ha spiegato Orban - hanno sostenuto la continuazione dell'azione militare, mentre l'Ungheria si è schierata da sola a favore della pace". Secondo il leader dei Patrioti, l'Europa - riporta Libero - dovrebbe sostenere pienamente i negoziati di pace di Donald Trump con la Russia, sottolineando poi come l'Ue non possa sostenere i costi della sopravvivenza e degli sforzi militari dell'Ucraina, soprattutto perché gli aiuti finanziari degli Stati Uniti non sono più garantiti. "Le somme che vogliono inviare all'Ucraina, sommate ai costi dell'adesione all'Ue, sono più di quanto l'economia europea possa gestire".