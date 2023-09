Guerra Ucraina, salto di qualità di Biden: via libera ai razzi a lungo raggio

Biden darà Zelensky i missili a lungo raggio

Il presidente Usa Joe Biden ha detto al suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, che gli Stati Uniti forniranno un piccolo numero di missili a lungo raggio per aiutare la guerra con la Russia, lo hanno detto a NBC NEWS tre funzionari statunitensi e un funzionario del Congresso che ha familiarità con le discussioni. I funzionari, che non erano autorizzati a parlare pubblicamente, non hanno detto quando i missili sarebbero stati consegnati o quando sarebbe stato fatto un annuncio pubblico.

Per mesi, l'Ucraina ha chiesto il sistema missilistico tattico dell'esercito, noto come ATACMS, che darebbe a Kiev la capacità di colpire obiettivi da circa 180 miglia, colpendo linee di rifornimento, ferrovie e posizioni di comando e controllo dietro le linee del fronte russo.

Gli Stati Uniti non hanno una grande scorta di ATACMS, che hanno un carico utile maggiore rispetto all'artiglieria tradizionale, in eccesso da fornire all'Ucraina. Inoltre, alcuni a Washington hanno resistito alla fornitura dell'arma, nota colloquialmente come "attack-ems", per paura che avrebbe allargato la guerra con la Russia suscitando una dura reazione da parte di Mosca.

Il congressista che ha parlato con la tv americana ha detto che c'era ancora un dibattito sul tipo di missile che sarebbe stato inviato e quanti sarebbero stati consegnati all'Ucraina. Hanno aggiunto che i paesi dell'Europa orientale avevano già dato all'Ucraina grandi porzioni delle loro scorte di armi. Da quando la Russia ha invaso l'Ucraina nel febbraio 2022, l'amministrazione Biden ha cambiato più volte la sua posizione su quali armi è pronta a fornire all'esercito ucraino. La Casa Bianca aveva negato l'approvazione per le richieste di missili antiaerei Stinger, dei pezzi semoventi di artiglieria Howitzer, di missili anti-nave e dei sistemi HIMARS, ma in seguito ha dato il via libera alla loro spedizione.