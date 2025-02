Guerra in Ucraina, prove di distensione Stati Uniti-Russia. Fox News: Putin ha parlato tre ore con l'inviato di Trump Witkoff

Guerra Ucraina, l'inviato speciale di Trump Witkoff vola a Mosca e parola per tre ore con Putin

Mentre Trump e Putin parlano di una possibile tregua in Ucraina, la Russia continua a bombardare pesantemente e intensifica gli attacchi sulla capitale Kiev. Almeno una persona è morta in seguito al raid missilistico condotto da Mosca. Lo ha annunciato il sindaco Vitali Klitschko. Intanto secondo Fox News l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Steve Witkoff ha parlato per tre ore con Puin.

Ucraina, il colloquio tra Usa e Putin

Il noto conduttore di Fox News Sean Hannity ha affermato che l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Steve Witkoff, volato a Mosca a bordo del suo aereo privato per trattare la liberazione dell'americano detenuto in Russia dal 2021 Marc Fogel, ha parlato per tre ore e mezza con il presidente russo Vladimir Putin. "Witkoff va e a quanto sembra parla per 3,5 ore con Putin e riporta a casa Fogel", ha affermato il conduttore americano in un'intervista telefonica, riportata sul sito del dipartimento di Stato Usa, con il segretario di Stato Marco Rubio che non ha nè confermato nè smentito l'incontro.

Usa, il Cremlino non conferma nè smentisce l'incontro

Il Cremlino non ha né confermato né smentito un presunto incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e l'inviato americano per il Medio Oriente, Steve Witkoff, che ieri era a Mosca per riaccompagnare in patria il cittadino americano Mark Fogel. "Non ho nulla da dirvi su questo argomento, non ho informazioni su questo argomento per voi", ha detto il portavoce, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Tass

Ucraina, Cremlino: "No allo scambio di territori con Kiev"

La Russia rifiuta uno scambio di territori con l'Ucraina, ipotesi evocata ieri da Volodymyr Zelensky in un'intervista al Guardian come possibile base per le trattative. "Questo è impossibile. La Russia non ha mai discusso e non discuterà mai di scambiare il suo territorio", ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, riferendosi alla regione di Kursk parzialmente occupata dall'esercito ucraino.

Guerra in Ucraina, Putin bombarda Kiev: tregua sempre più lontana

"Putin non sta preparandosi per la pace. Continua invece a uccidere ucraini e a distruggere le nostre città. Solo misure forti e pressione sulla Russia possono fermare questo terrore, In questo momento abbiamo bisogno dell'unità e del supporto di tutti i nostri partner nella lotta per una fine giusta a questa guerra": lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un post sui social dopo l'attacco missilistico russo che stanotte ha fatto un morto e 4 feriti a Kiev.

Le forze di difesa ucraine hanno abbattuto nelle ultime ore 6 missili balistici Iskander-M su 7 e 71 droni su 123 lanciati dai russi: lo riporta l'aeronautica militare di Kiev su Telegram, citata da Ukrinform e da altri media ucraini. L'attacco missilistico è iniziato alle 19 ora locale di ieri (le 18 italiane), con il lancio di 7 missili Iskander-M (anche detti S-400) su Kiev e su Kryvyi Rih. Uno è andato a segno ed è esploso nel quartiere Obolonsky di Kiev, uccidendo una persona e ferendone almeno altre quattro, fra cui un bambino.

Nella notte sono stati lanciati 123 droni, per lo più Shahed di fabbricazione iraniana, 71 dei quali sono stati abbattuti dalla contraerea nelle regioni di Kharkiv, Poltava, Sumy, Kiev, Cherkasy, Chernihiv, Kirovohrad, Zhytomyr, Dnipropetrovsk, Kherson e Mykolaiv. Altri circa 40 droni, per lo più 'esche' per confondere la contraerea, sono caduti in zone aperte. Per respingere l'attacco di missili e droni, scrive Ukrinform, sono stati coinvolti l'aviazione, le unità missilistiche antiaeree, le apparecchiature per la guerra elettronica e i gruppi di fuoco mobili dell'aeronautica militare.