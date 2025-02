Trump fa tremare milioni di americani, svista allarmante per dare pieni poteri a Musk

Trump, errore che fa tremare gli americani: a rischio triliardi di dollari

Donald Trump rischia di dover fare i conti con un problema interno, i troppi poteri che il neo presidente degli Stati Uniti ha deciso di affidare a Elon Musk stanno creando ripercussioni serie. Un errore, infatti, ha permesso a un "quasi sconosciuto" collaboratore di Musk di avere il libero accesso alla banca dati di milioni di cittadini americani, con la possibilità addirittura di modificare cifre e altre informazioni sensibili. A confermarlo, un funzionario del Dipartimento, Joseph Gioeli, in una dichiarazione giurata a un giudice federale, mentre - riporta Italia Oggi - ci sono critiche accese sul fatto che giovani e inesperti dipendenti del miliardario Elon Musk, che non hanno alcuno status di governo federale, si siano infiltrati in un sistema che gestisce trilioni di dollari in pagamenti governativi e contiene informazioni personali su milioni di americani.

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un ordine esecutivo per ridurre "significativamente" l'organico della pubblica amministrazione e dare più potere a un organismo chiamato Dipartimento di Efficienza Governativa (Doge), che è sotto la supervisione di Elon Musk. Il Presidente è comparso davanti alla stampa nello Studio Ovale della Casa Bianca accanto a Musk, che indossava un cappello nero con la sigla Maga, lo slogan di campagna di Trump, 'Make America Great Again'. Questa grande fiducia in Musk sta diventando un problema per gli altri fedelissimi del tycoon e questo errore, che ha dato pieni poteri a un collaboratore di Musk, rischia di essere solo il primo caso scottante per Trump e la sua organizzazione interna, il primo ma già molto significativo.