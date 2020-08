Hamas minaccia ulteriore escalation: “Israele deve pagare per l’aggressione”

Minacce di un'ulteriore escalation da parte di Hamas dopo giorni di lanci di razzi e palloncini incendiari dalla Striscia di Gaza contro Israele e di raid israeliani contro obiettivi del movimento nell'enclave palestinese. Israele, afferma comunicato di cui dà notizia il giornale israeliano Ynet, "deve pagare per la continua aggressione a Gaza, il rafforzamento dell'assedio, le ripercussioni sulle vite degli abitanti" della Striscia e "il bombardamento di strutture della resistenza". La "resistenza - minaccia - non esiterà a condurre una campagna contro Israele se continueranno l'escalation e i bombardamenti". La scorsa settimana Israele ha sospeso l'invio di combustibile a Gaza e chiuso i valichi al confine con la Striscia, dove si è fermata l'unica centrale elettrica. Due giorni fa il premier israeliano Benjamin Netanyahu non ha escluso la ripresa di omicidi mirati.