Hong Kong, gli Usa vareranno sanzioni contro la governatrice Carrie Lam

L’amministrazione Trump ha deciso di imporre sanzioni ai funzionari cinesi e loro alleati a Hong Kong, a cominciare dalla leader Carrie Lam, per il "ruolo svolto" nel privare delle libertà politiche la ex colonia britannica.

Le misure punitive saranno varate sulla base di un ordine esecutivo firmato da Donald Trump lo scorso mese contro la Cina per la sua politica di repressione del dissenso e riguarderanno anche altri funzionari del Partito comunista. Lo riporta Bloomberg citando tre fonti a conoscenza dei fatti.

Non è chiaro, al momento, di quali misure si tratti. La scorsa settimana le autorità cinesi a Hong Kong avevano messo in atto una nuova repressione antidemocratica, arrestando quattro persone per quanto scritto sui social media. Le sanzioni decise dalla Casa Bianca alzano il livello di scontro con Pechino, a meno di tre mesi dalle elezioni presidenziali americane.