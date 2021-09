"Il Covid si prende dagli estranei": goffa scusa dei politici senza mascherina

Il Segretario di Stato per la Salute e gli Affari Sociali del Regno Unito Sajid Javid ha commesso una gaffe clamorosa, dicendo che il contagio da Covid-19 è possibile solo se incontrano degli “estranei”

La bizzarra uscita è stata una risposta a chi gli chiedeva conto del perché i deputati britannici potessero stare in stanze chiuse e affollate, senza indossare le mascherine.

Secondo Sajid Javid, ciò non viola le disposizioni date dal suo stesso governo: “Ciò che abbiamo raccomandato è di indossare le mascherine quando ci si trova in posti affollati con degli estranei, persone con le quali abitualmente non si trascorre del tempo”.

La sua discutibile risposta ha suscitato una reazione di sorpresa sia nel conduttore di Sky Niall Paterson (“Quindi il Covid non si può prendere dagli amici?!”) che da numerosi cittadini, che sui social si sono scatenati nel prendere in giro Javid e il governo del quale fa parte, che peraltro proprio oggi ha avuto un rimpasto deciso da Boris Johnson.

Evidentemente, il ruolo di guida sanitaria del Paese non porta fortuna: Javid lo ha assunto lo scorso giugno, dopo la figuraccia mondiale del suo predecessore Matt Hancock, beccato da una telecamera mentre amoreggiava con la sua amante negli uffici statali.