Hancock e l'amante, il mistero si infittisce: "La telecamera non c'era"

Si infittisce il giallo legato al caso di Matt Hancock, il ministro della Salute inglese che ha dovuto dimettersi dopo essere stato filmato mentre baciava la sua amante Gina Coladangelo, oltretutto violando le restrizioni imposte dal Covid-19.

Il caso si è abbattuto politicamente sul Governo di Boris Johnson, anche per via dell’aspetto legato alla sicurezza: come è possibile che ciò che avviene nelle stanze di un ministero diventi di dominio pubblico?

E’ stata quindi aperta un’inchiesta per accertare la dinamica dei fatti, oltremodo sospetti anche perché, a quanto rivelato dal predecessore di Matt Hancock, in precedenza la telecamera nel suo ufficio non c’era! Chi ce l’ha messa? E perché?

Il dubbio su un possibile intervento malevolo di qualche 007 viene suffragato da Sajid Javid, nuova segretaria di Stato alla Salute: la telecamera in effetti c’era, ma solo fino al 2017, poi era stata rimossa e quindi proprio non si capisce chi abbia spiato il ministro-fedifrago.

“In merito alla sicurezza si deve usare buon senso. Non credo che ci sia una regola precisa sul fatto che una telecamera debba essere presente o meno nell’ufficio di un ministro”, ha detto Javid.

La relazione extraconiugale, oltre che un terremoto politico, sta sconquassando anche la vita privata dei due protagonisti, entrambi sposati.

Nel caso di Hancock, sembra ormai finito dopo 15 anni il matrimonio con Martha, moglie e madre dei suoi figli, che dopo aver superato il Covid-19 non si aspettava certo di finire su tutti i giornali per questo motivo.

Ma per i sudditi di Sua Maestà la cosa più importante è capire chi si aggiri per le stanze del potere, registrando ciò che avviene per usi certamente poco commendevoli.