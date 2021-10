India-Cina, l'aumento delle truppe al confine. La preoccupazione di New Delhi

Un aumento di truppe cinesi al confine con l'India, e la conseguente risposta di New Delhi che ha deciso di mandarne a sua volta, rischia di far tornare alta la tensione fra i due giganti asiatici, entrambi in possesso di armi nucleari. Come ha detto il generale Manoj Mukund Naravane, che guida l'esercito indiano, parlando con i giornalisti nello stato coinvolto, il Ladakh, la presenza delle truppe cinesi lungo il confine di 3.500 chilometri e' aumentata in "numero considerevole" ed e' un "tema di preoccupazione".

Naravane ha aggiunto che anche l'esercito indiano sta rafforzando la sua presenza: "Abbiamo anche introdotto armi avanzate. Siamo forti e abbastanza pronti a far fronte a qualsiasi eventualita'", ha detto secondo quanto riferisce il Times of India.

Nel giugno del 2020, gli scontri fra militari di India e Cina al confine provocarono almeno 20 vittime indiane; da allora, entrambi i Paesi hanno schierato nella zona decine di migliaia di soldati; ci sono anche stati colloqui militari ad alto livello e Naravane ha affermato che un altro incontro e' previsto per la prossima settimana; nei giorni scorsi, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying aveva accusato i soldati indiani di aver attraversato illegalmente il confine, accusa smentita da New Delhi.