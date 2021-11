Israele, attentato a Gerusalemme: 1 morto e feriti. Hamas: "Gesto eroico"

Gerusalemme, esplosione al mercato arabo: un agente israeliano è morto e altri sono rimasti feriti. L'attentatore è stato ucciso: apparteneva ad Hamas

Almeno quattro genti israeliani sono rimasti feriti in un attacco nella città vecchia di Gerusalemme. Secondo la polizia, come riferisce il Times of Israel, l'attentatore è stato "colpito e neutralizzato". Uno degli agenti israeliani feriti nell'attacco è morto, secondo quanto riferisce la Radio Militare. L'attacco è avvenuto nei pressi del mercato arabo che costeggia il Muro del Pianto.

L'attentatore dell'attacco a Gerusalemme era "un seguace di Hamas", secondo quanto riferito da fonti del ministero israeliano per la sicurezza interna. Secondo The times of Israele, la televisione ufficiale di Hamas, Al-Aqsa ha identificato il terrorista come Fadi Abu Shkhaydam, un 42enne residente nel campo profughi di Shuafat a Gerusalemme est. Il portavoce di Hamas lo ha identificato come "uno dei leader di Hamas" nel campo.